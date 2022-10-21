Ждите 500 миллионов смертей: ВОЗ назвала причину массовой гибели людей до 2023 года, и это не ковид

В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И ковид тут ни при чем. Никакие вирусы не «приложат руку» к гибели людей. Попутно заметим, что коронавирус унес жизни 6,6 млн человек.

Около 500 миллионов жизней преждевременно оборвутся из-за образа жизни. Дело в том, что 80 процентов подростков, а также 27 процентов взрослых людей не дотягивают до минимума физической активности, который рекомендуют специалисты организации.

ВОЗ, которая пугает нас этими цыфрами, снизила нормы физической активности. Организация рекомендует заниматься всего 150 минут в неделю, то есть только 20 минут в день. Рекомендованные нормы по интенсивности нагрузкам снижены еще больше, до 75 минут в неделю. Но люди совершенно не двигаются, констатируют специалисты.

«Это влияет на самого человека в течение его жизни, на семью, на службу здравоохранения, на общество в целом», — говорится в докладе ВОЗ «О положении дел в области физической активности в мире — 2022».