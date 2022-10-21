Ждите 500 миллионов смертей: ВОЗ назвала причину массовой гибели людей до 2023 года, и это не ковид

Image 16+
Ждите 500 миллионов смертей: ВОЗ назвала причину массовой гибели людей до 2023 года, и это не ковид
Здоровье
Фото из открытых источников

В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И ковид тут ни при чем. Никакие вирусы не «приложат руку» к гибели людей. Попутно заметим, что коронавирус унес жизни 6,6 млн человек. 

Около 500 миллионов жизней преждевременно оборвутся из-за образа жизни. Дело в том, что 80 процентов подростков, а также 27 процентов взрослых людей не дотягивают до минимума физической активности, который рекомендуют специалисты организации.

ВОЗ, которая пугает нас этими цыфрами, снизила нормы физической активности. Организация рекомендует заниматься всего 150 минут в неделю, то есть только 20 минут в день. Рекомендованные нормы по интенсивности нагрузкам снижены еще больше, до 75 минут в неделю. Но люди совершенно не двигаются, констатируют специалисты.

«Это влияет на самого человека в течение его жизни, на семью, на службу здравоохранения, на общество в целом», — говорится в докладе ВОЗ «О положении дел в области физической активности в мире — 2022».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ждите 500 миллионов смертей: ВОЗ назвала причину массовой гибели людей до 2023 года, и это не ковид

Сегодня, 12:53

Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом

19-10-2022, 13:08

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

18-10-2022, 11:07

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

17-10-2022, 22:33

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

16-10-2022, 18:54

Вирусолог Викулов предупредил россиян об опасности нового вида «египетского гриппа» H3N2, попавшего в РФ

15-10-2022, 17:20

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

15-10-2022, 12:45

Осенью и зимой в России ожидается большая волна заболеваний COVID-19 и новые штаммы омикрона

8-10-2022, 20:04

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

7-10-2022, 12:43

Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

6-10-2022, 21:02

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

4-10-2022, 23:09

Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

4-10-2022, 21:35

Как прожить дольше: ученые озвучили семь «простых советов» для долголетия

3-10-2022, 22:36

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 19:20

Онколог Андрей Каприн рассказал, употребление какой БАД связано с развитием рака

3-10-2022, 19:15

С какими болезнями могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 14:14

В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу

3-10-2022, 13:57

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

2-10-2022, 19:55

Врач-диетолог Брыкин объяснил россиянам, когда чеснок может превратиться в яд

1-10-2022, 18:18

Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%

1-10-2022, 17:06

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России
  • 19-10-2022, 18:13

Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция. В частности, он сказал, что относится скептически к мнению

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России
  • 19-10-2022, 14:04

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону

Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов
  • 19-10-2022, 18:18

Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов

Поведение российских туристов нередко привлекает к себе внимание населения стран, куда они приезжают отдыхать. Жители этих государств подмечают

Режиссер Родин заявил, что Алла Пугачева в начале 90-х годов резко потеряла популярность
  • 18-10-2022, 19:18

Режиссер Родин заявил, что Алла Пугачева в начале 90-х годов резко потеряла популярность

Начало 90-х годов сильно ударило по карьере Аллы Пугачевой. После неудачно проведенной липосакции, от которой Примадонна российской эстрады едва не

Победительница «Мистера Х» Алина Артыкова рассказала всю правду о популярном проекте
  • 19-10-2022, 11:17

Победительница «Мистера Х» Алина Артыкова рассказала всю правду о популярном проекте

26-летний «Мистер Х» Игорь Саванец из амурского Белогорска выбрал себе спутницу. На телеканале «Пятница!» вчера вышла финальная серия шоу.

Мишулина заявила, что не получила удовольствия от постельной сцены с Дмитрием Нагиевым
  • 18-10-2022, 16:19

Мишулина заявила, что не получила удовольствия от постельной сцены с Дмитрием Нагиевым

Российская актриса театра и и кино Карина Мишулина, а также один из самых популярных артистов в стране Дмитрий Нагиев предались страсти в телесериале

Новости партнеров
Новости партнеров
Продажи автомобилей в Петербурге сократились в начале осени
  • 18-10-2022, 18:44

Продажи автомобилей в Петербурге сократились в начале осени

По данным Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в сентябре 2022 года индекс контрактования новых

Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно
  • 18-10-2022, 17:11

Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции задержана группа, организовавшая в квартире незаконное игорное заведение. За два года злоумышленникам удалось

Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом
  • 19-10-2022, 13:08

Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом

Врач Ольга Малиновская объяснила, почему у людей, переболевших коронавирусом, может начаться чрезмерное выпадение волос. Как отмечает доктор, вирус

На зарплаты деньги есть, на уборку – нет. Активисты об отказе чиновников ликвидировать свалку в Петербурге
  • 19-10-2022, 13:55

На зарплаты деньги есть, на уборку – нет. Активисты об отказе чиновников ликвидировать свалку в Петербурге

Чиновники Санкт-Петербурга не смогли найти деньги на ликвидацию незаконной свалки в Красносельском районе. При этом администрация губернатора