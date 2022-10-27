Эксперты проинформировали о главных способах поменять категорию годности в военном билете

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Эксперты проинформировали о главных способах поменять категорию годности в военном билете
Здоровье
Фото из открытых источников

В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз, в молодом возрасте. Со временем состояние здоровья мужчины может меняться. Именно поэтому, в случае мобилизации или военных сборов проводят дополнительное медобследование.

Итак, чтобы изменить категорию в военном билете нужно в первую очередь написать заявление в военный комиссариат. Составить заявление можно в свободной форме, в нем изложить требования по существу и все законные основания. Затем человеку нужно пройти медицинское обследование, сдать анализы, пройти исследование. Главные из них- это флюорография (рентгенография) легких в двух проекциях, общий анализ крови и мочи, электрокардиография. Затем все документы вместе с заявлением нужно отнести в военный коммисариат по месту учета.

Полученная документация о состоянии здоровья станет поводом к изменению категории.

Напомним, что есть 5 основных категорий:

Категория «А» —полностью годен к службе.
Категория «Б» — годен к службе с ограничениями.
Категория «В» — ограниченно годен к службе.
Категория «Г» — временно не годен к службе.
Категория  «Д» — не годен к службе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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