Врачи назвали рыбу, употребление которой спасет вас от рака

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Врачи назвали рыбу, употребление которой спасет вас от рака
Здоровье
Фото из открытых источников

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака.

Грипп, коронавирус и другие эпидемические заболевания - весьма распространенная проблема, от которой страдает немало людей. По информации ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения, морской окунь богат на жирные кислоты, поэтому приносит огромную пользу человеческому организму. Он снижает артериальное давление, уровень холестерина, риск развития разных сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета.

В продукте содержится большое количество белка, селена, магния, кальция и витамина Д для усвоения кальция и поддержания роста костей.  Морской окунь, из-за большого количества витамина А предотвращает повреждения, нанесенные свободными радикалами, которые вызывают катаракту или дегенерацию желтого пятна.

Рыба имеет в составе омега-3 жирные кислоты, так называемый хороший жир, необходимый для поддержания уровня холестерина ЛПВП в организме. Как известно, именно это связано со снижением риска возникновения рака.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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