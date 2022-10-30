Гастроэнтеролог Вялов: польза молока при простуде сильно преувеличена

Лечить простуду при помощи теплого молока бесполезно. С легким недомоганием иммунная система человека справится самостоятельно, без лекарств или народных средств. Об этом заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Многие люди во время лечения простуды прибегают к народным рецептам, которые призваны облегчить состояние. Но в действительности, насморк, кашель, головная боль пройдут самостоятельно.

«Большинство не видят никакой разницы между «вследствие этого» и «после этого». Получается, что человек читает о пользе молока при простуде, пьет молоко, после чего простуда проходит. И он думает, что недомогание проходит из-за употребления молока», — говорит врач.

Стакан теплого молока вреда не принесет, но никак не повлияет на выздоровление. По уверению доктора, это безопасный, но неэффективный способ лечить простуду.

«Есть вещи, которые делают простуженные люди, и они намного хуже. Некоторые даже опасны. Молоко является оптимальным выбором. Это плацеботерапия и психотерапия в одном бидоне», — заключил гастроэнтеролог.