Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

В результате постоянного чтения новостей у людей появляются тревога, апатия, паника, меняется аппетит. Сужение круга интересов до обсуждения вопросов санкций и ценообразования должно привести к настороженности. Иногда даже требуется помощь врачей. В этом уверен врач-психиатр Александр Федорович:

«Шаг номер один, это когда человек сильно интересуется новостями. Это уже должно вызвать сомнения. Если человек просыпается и берет в руки телефон, открывает новостную ленту. Второй шаг, это когда он начинает осознавать, что доминирующими в его жизни являются вопросы, касающиеся ценообразования, эмбарго, санкций и другого, только не того, что вменяет специальность. Шаг третий, это когда человек сильно включен в данный процесс. Когда говорят «хватит говорить про новости», он оторваться не может от этих вопросов. Шаг четвертый, это если человек хорошо понимает, что мысли нарушают привычный образ жизни, негативно влияют на настроение, пропадает аппетит, сон, однозначно нужно обратится к специалисту. Если дополнительно включаются либо выключаются физические и соматические функции, то даже сомнений не может быть - помощь специалиста обязательна».