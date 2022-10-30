Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков, указывающим на реальное заболевание, является подавленное настроение, которое продолжается более 2-х недель.

«У человека нет ничего, что может поднять ему настроение. Ему тяжело работать, практически не возможно держать концентрацию, наступает сильное утомление, повышается самокритика, чувство вины, жить не хочется», — перечислил Долгов основные симптомы тяжелого депрессивного состояния.

К тому же, на психическую болезнь указывают проблемы со сном, боль в голове, животе, сердце, отсутствие половой жизни, нежелание есть либо невозможность насытиться пищей.

При суицидальных мыслях эксперт рекомендует срочно обратиться к психиатру. Депрессию можно вылечить, однако нужно вовремя заняться этой проблемой, резюмирует специалист.