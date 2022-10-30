Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Image 16+
Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения
Здоровье
Фото из открытых источников

Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков, указывающим на реальное заболевание, является подавленное настроение, которое продолжается более 2-х недель.

«У человека нет ничего, что может поднять ему настроение. Ему тяжело работать, практически не возможно держать концентрацию, наступает сильное утомление, повышается самокритика, чувство вины, жить не хочется», — перечислил Долгов основные симптомы тяжелого депрессивного состояния.

К тому же, на психическую болезнь указывают проблемы со сном, боль в голове, животе, сердце, отсутствие половой жизни, нежелание есть либо невозможность насытиться пищей.

При суицидальных мыслях эксперт рекомендует срочно обратиться к психиатру. Депрессию можно вылечить, однако нужно вовремя заняться этой проблемой, резюмирует специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Гастроэнтеролог Вялов: польза молока при простуде сильно преувеличена

Сегодня, 11:57

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Сегодня, 10:21

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

Вчера, 08:19

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете

27-10-2022, 08:03

В ВОЗ назвали главную причину массовой гибели людей, и это не COVID-19

21-10-2022, 12:53

Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом

19-10-2022, 13:08

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

18-10-2022, 11:07

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

17-10-2022, 22:33

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

16-10-2022, 18:54

Вирусолог Викулов предупредил россиян об опасности нового вида «египетского гриппа» H3N2, попавшего в РФ

15-10-2022, 17:20

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

15-10-2022, 12:45

Осенью и зимой в России ожидается большая волна заболеваний COVID-19 и новые штаммы омикрона

8-10-2022, 20:04

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

7-10-2022, 12:43

Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

6-10-2022, 21:02

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

4-10-2022, 23:09

Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

4-10-2022, 21:35

Как прожить дольше: ученые озвучили семь «простых советов» для долголетия

3-10-2022, 22:36

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 19:20

Онколог Андрей Каприн рассказал, употребление какой БАД связано с развитием рака

3-10-2022, 19:15

С какими болезнями могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 14:14

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида
  • Вчера, 18:06

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»
  • Вчера, 14:33

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть
  • Вчера, 08:19

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,

Певец Сумишевский обвинил Стаса Михайлова в пренебрежительном отношении к своим фанатам
  • 28-10-2022, 18:04

Певец Сумишевский обвинил Стаса Михайлова в пренебрежительном отношении к своим фанатам

Певец Ярослав Сумишевский начал строить музыкальную карьеру, перепевая легендарные композиции других звезд. Медленно, но уверенно исполнитель

Брежнева отказалась от псевдонима Vera и анонсировала свой первый камерный концерт в Риге
  • 28-10-2022, 10:04

Брежнева отказалась от псевдонима Vera и анонсировала свой первый камерный концерт в Риге

Певица из Украины Вера Брежнева в своих социальный сетях обрадовала многочисленных поклонников анонсом первого сольного концерта впервые за долгое

Ученики Сергея Безрукова высмеяли его роль Саши Белого в сериале «Бригада»
  • 27-10-2022, 19:28

Ученики Сергея Безрукова высмеяли его роль Саши Белого в сериале «Бригада»

Актер театра, кино, телевидения Сергей Безруков показал в своих социальных сетях театральные сценки, которые были подготовлены его московскими

Новости партнеров
Новости партнеров
У Беглова народ не тот. Петербуржцы возмущены попыткой губернатора переложить на них вину за провалы мобилизации
  • 28-10-2022, 12:47

У Беглова народ не тот. Петербуржцы возмущены попыткой губернатора переложить на них вину за провалы мобилизации

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал скандалы вокруг частичной мобилизации. По его словам, к массовым нарушениям со стороны

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»
  • 28-10-2022, 09:37

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»

Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность

Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности
  • Вчера, 18:18

Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности

Похоже, «наезды» главы Чечни Рамзана Кадырова на одного из российских генералов достигли своей цели. «По предварительным данным, командовавший

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября
  • Вчера, 14:33

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится,