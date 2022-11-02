«МК»: с какими заболеваниями точно не призовут в армию осенью 2022 года

С 1 ноября начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2022 года. Призыву на срочную службу подлежат мужчины от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете либо не состоящие, однако обязанные состоять на учете и не пребывающие в запасе, пишет «МК».

На срочную военную службу осенью 2022 года точно не призовут мужчин с ВИЧ-инфекцией, онкологией, сосудистыми заболевания головного мозга, туберкулезом, врожденным сифилисом, гонококковой инфекцией, тяжелой бронхиальной астмой, переломами, травмами внутренних органов грудной полости и брюшной полости. Призывник получает на 6 месяцев отсрочку, если он перенес острый вирусный гепатит, паратиф или брюшной тиф. Также не подлежат призыву те, у кого в семье был зарегистрирован заболевший лепрой или у человека диагностировано алиментарное ожирение III степени либо психические болезни.

Список болезней, при наличии которых призывник признается не годным и временно не годным к службе весьма обширен. С полным перечнем можно ознакомиться в постановление правительства от 04.07.2013 года номер 565 (от 29.06.2022 года в редакции) «об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе».