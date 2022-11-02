Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия

Image 16+
Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия
Здоровье
Фото из открытых источников

В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости».

По информации инфекционистов, под термином тридемия имеется ввиду тройной микс инфекций — РСВ (Respiratory Syncytial Virus, RSV), грипп и коронавирус.

РСВ поражает клетки горла и легких. Гибридный вирус может поразить широкий спектр клеток. В таком случае болезнь будет протекать намного тяжелее. Прививок от РСВ нет, поэтому ученые рекомендуют соблюдать правила гигиены, а также делать вовремя вакцины от гриппа и коронавируса.

В России пока что не выявлено случаев. Осенью в стране доминировали парагрипп и риновирус.

«Возможно, произойдет это в декабре или январе, во время подъема заболеваемости. Пока повышения РСВ-инфекции и гриппа не регистрировали», — заявляет инфекционист и педиатр Валентин Ковалев.

Заметим, что в США детский вирус РСВ уже вызвал вспышку, чем сильно осложнил работу в сфере здравоохранения. У многих ослаб иммунитет после ковида. Больницы в Америке переполнены, врачи регистрируют очень высокий уровень смертности. Детей размещают в палатках возле больниц.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия

Сегодня, 11:09

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

30-10-2022, 21:56

Гастроэнтеролог Вялов: польза молока при простуде сильно преувеличена

30-10-2022, 11:57

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

30-10-2022, 10:21

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

29-10-2022, 08:19

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете

27-10-2022, 08:03

В ВОЗ назвали главную причину массовой гибели людей, и это не COVID-19

21-10-2022, 12:53

Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом

19-10-2022, 13:08

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

18-10-2022, 11:07

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

17-10-2022, 22:33

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

16-10-2022, 18:54

Вирусолог Викулов предупредил россиян об опасности нового вида «египетского гриппа» H3N2, попавшего в РФ

15-10-2022, 17:20

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

15-10-2022, 12:45

Осенью и зимой в России ожидается большая волна заболеваний COVID-19 и новые штаммы омикрона

8-10-2022, 20:04

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

7-10-2022, 12:43

Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

6-10-2022, 21:02

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

4-10-2022, 23:09

Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

4-10-2022, 21:35

Как прожить дольше: ученые озвучили семь «простых советов» для долголетия

3-10-2022, 22:36

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 19:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами
  • Вчера, 17:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине
  • Вчера, 15:48

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду
  • 31-10-2022, 11:41

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова
  • 30-10-2022, 14:54

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»
  • 31-10-2022, 16:21

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»

Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок
  • 31-10-2022, 20:20

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок

На Украине продолжается активная борьба с русскими названиями. В этот раз отметилась детская писательница Лариса Ницой. Бороться она планирует с

Новости партнеров
Новости партнеров
Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов
  • 30-10-2022, 13:03

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

Евросоюз обеспокоен наращиванием экспорта бытовой техники в Россию соседними странами, в том числе Арменией и Казахстаном. Чиновники считают, что РФ

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром
  • 30-10-2022, 13:33

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки
  • 31-10-2022, 17:49

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки

В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей
  • 30-10-2022, 21:56

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

В результате постоянного чтения новостей у людей появляются тревога, апатия, паника, меняется аппетит. Сужение круга интересов до обсуждения вопросов