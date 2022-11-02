Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия

В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости».

По информации инфекционистов, под термином тридемия имеется ввиду тройной микс инфекций — РСВ (Respiratory Syncytial Virus, RSV), грипп и коронавирус.

РСВ поражает клетки горла и легких. Гибридный вирус может поразить широкий спектр клеток. В таком случае болезнь будет протекать намного тяжелее. Прививок от РСВ нет, поэтому ученые рекомендуют соблюдать правила гигиены, а также делать вовремя вакцины от гриппа и коронавируса.

В России пока что не выявлено случаев. Осенью в стране доминировали парагрипп и риновирус.

«Возможно, произойдет это в декабре или январе, во время подъема заболеваемости. Пока повышения РСВ-инфекции и гриппа не регистрировали», — заявляет инфекционист и педиатр Валентин Ковалев.

Заметим, что в США детский вирус РСВ уже вызвал вспышку, чем сильно осложнил работу в сфере здравоохранения. У многих ослаб иммунитет после ковида. Больницы в Америке переполнены, врачи регистрируют очень высокий уровень смертности. Детей размещают в палатках возле больниц.



