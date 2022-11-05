Диетолог Гинзбург рассказал, как быстро похудеть к новогодним праздникам

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге рассказал, как похудеть к новогодним праздникам. По словам доктора, начать диету нужно с разгрузочного дня.

«Важно в этот день ходить 30-50 минут в хорошем темпе. Мышцы лучше расходуют жир, снижается аппетит», — говорит Гинзбург.

После прогулки принять ванну и хорошо выспаться. На следующий день начать нестрогую кетодиету. Нужно просто убрать из рациона весь сахар, макароны, крупы и хлеб. Добавить овощей, льняного масла, нежирной рыбы. Умеренно допускаются кисломолочные продукты, яйца, орехи.

В день можно есть один фрукт и одну столовую ложку ягод. В начале разрешено съедать несколько ломтиков отрубного либо бородинского хлеба, после третьего дня от них нужно отказаться.

Также диетолог порекомендовал гулять по 40-50 минут в день, делать зарядку, принимать бодрящий душ с самого утра.