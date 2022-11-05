Это семейное: зачем жители России спаивают собственных детей

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Это семейное: зачем жители России спаивают собственных детей
Здоровье
Фото из открытых источников

Сотни, если не тысячи российских детей, ежегодно знакомятся с алкоголем благодаря родителям. Социум играет важную роль в становлении каждой личности. Главными виновниками являются родители, с которых дети берут пример и перенимают привычки. Об этом заявил главврач «Наркологической клиники доктора Исаева».

Даниил Петров:

Если употребление спиртного в семье не запрещается, а поощряется, то дети часто уходят в употребление. У родителей застолье проходит в кругу своих друзей, у которых есть дети, которым это не запрещено. В итоге подростки образуют новую компанию, где  продолжают подражать привычкам своих родственников. Имеет место ранняя алкоголизация.

В практике психиатр-нарколог нередко сталкивается с подростками, которые начали употребление алкоголя в раннем возрасте именно в кругу семьи.

В последнее время я наблюдаю тенденцию увеличения количества таких пациентов. Чаще всего подростки приходят из-за употребления наркотиков. Собирая анамнез, в 100% случаев я вижу начало употребления алкогольных напитков в раннем возрасте. У них есть ранние пробы спиртного в кругу семьи, впоследствии в компании сверстников вне дома уже подключаются и наркотики. Это медвежья заслуга, семейное. 

Врач констатирует, что лечение подросткового алкоголизма — всегда тяжело, поэтому родителям стоит задуматься.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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