МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм

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МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм
Здоровье
Фото из открытых источников

Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже взяли пробы.

«Работники ОГАУ "Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных" выехали на место обнаружения подозрительной птицы. Они провели отбор проб биоматериала, а затем направили его для дальнейших исследований в специализированную ветеринарную лабораторию. Результаты будут известны позже».

Напомним, жительница Белгорода пожаловалась губернатору на странную «коробку с больными голубями», которые могут быть актом биологического терроризма. Как рассказала женщина, на одной из улиц неизвестные выбросили птиц. Теперь по ним ездят автомобили и ходят люди, таким образом «разносят инфекцию».

По ее словам, в МЧС и в ФСБ не отреагировали на ее звонок, хотя она предполагает, что это — биологический терроризм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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