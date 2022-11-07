Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни

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Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни
Здоровье
Фото из открытых источников

Терапевт, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, как предотвратить многие заболевания. Особенно те болезни, которые опасны бессимптомным течением.

Существует большое количество бессимптомных, смертельно опасных недугов. Условно их разделяют на три группы. 

№1

70 процентов смертей можно было предотвратить, если вовремя их обнаружить. Это артериальная гипертензия и атеросклероз, сахарный диабета второго типа и злокачественные опухоли. У всех них в самом начале практически нет никаких симптомов.

№2

Вредные инфекции годами живут в организме, никак себя не проявляя. К примеру, вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус при снижении иммунной функции становятся причиной гепатита, менингита, злокачественных опухолей. Это же касается вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.

№ 3

Некоторые наследственные заболевания порой играют злую шутку и могут проявиться при определенных условиях. Врожденная ошибка метаболизма (дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) обычно проходит без всяких симптомов, но может привести к желтухе и анемии. А болезнь Гентингтона провоцирует деменцию и боковой амиотрофический склероз, то есть приводит к гибели клеток головного мозга, из-за чего у человека развивается паралич.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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