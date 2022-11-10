«АиФ»: Безопасной дозы алкоголя не существует

Врачи сделали очередное заявление о том, что не существует без­опасной дозы алкоголя. Спиртное – это тотальный яд, который воздействует на все органы человека и системы.

Крепкие напитки в больших дозах крайне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Людям, страдающим артериальной гипертонией, стоит принимать во внимание то, что многие лекарства не сочетаются с алкоголем.

Кроме сердца и сосудов уязвимы к спирт­ному клетки печени и головного мозга, где алкоголь и перерабатывается. Высокие дозы спиртного в течение длительного периода времени могут привести к тяжелым повреждениям печени и даже циррозу либо алкогольному гепатиту.

К тому же, алкоголь повышает в несколько раз аппетит: чем больше пить, тем больше риск переедания, что вредно для организма. Поэтому свести крепкие напитки нужно к минимуму или лучше их вовсе не употреблять.