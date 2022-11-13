Врач рассказал, как можно отличить коронавирус от сезонной простуды

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Врач рассказал, как можно отличить коронавирус от сезонной простуды
Здоровье
Фото из открытых источников

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась. При этом президент РФ Владимир Путин призвал не ослаблять внимание к ковиду, который, как известно, приобретает сезонный характер.

В этом году вирус становится более заразным, когда он поражает верхние дыхательные пути, а не нижние. Об этом заявил врач Александр Лаврищев.

«Мы сейчас видим, что пневмонии почти не встречаются. Зато есть много симптомов поражения верхних дыхательных путей. Это и воспаление пазух носа, сильная заложенность, выделение желтой и зеленой слизи в первые же дни болезни. Второе отличие - это мучительный сухой и приступообразный кашель, который мешает ночью спать. Именно это отличает коронавирус от сезонной простуды».

Но, уточнил терапевт, ковид может по-разному протекать, на него может указывать любой симптом простуды. У кого-то единственным проявлением может стать повышение температуры, а у кого-то першение в горле. Пока ПЦР-тест не сделан, достоверно говорить о том, что Covid-17 у вас нет, нельзя, резюмировал специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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