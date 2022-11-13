Врач высшей категории Маневич заявил о том, что чистить уши не нужно

Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники академика Ройтберга Игоя Маневича, самостоятельная очистка категорически запрещена.

Во время процедуры повышается риск поранить кожу слухового прохода и даже повредить барабанную перепонку либо глубоко затолкать ушную серу.

Для очищения ушей от серы нужно всего лишь промокнуть их полотенцем после мытья головы. Использование ватных палочек тоже категорически запрещено.

Более того, как говорит доктор, не чистить уши - это норма, так как серные массы удаляются естественным образом. Но если вы чувствуете дискомфорт либо в том случае, если есть инородное тело, нужно обратиться к оториноларингологу. Специалист проведет осмотр и, если нужно, очистит уши безопасным способом. Делается это при помощи специальных средств и промывания.