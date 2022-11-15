В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой

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В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
Здоровье
Фото из открытых источников

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Это в 2,6 раза больше, чем в 2021 году. Тогда за аналогичный период заразившихся было всего 68.

Смертельная геморрагическая лихорадка переносится мышами, поэтому называется мышиной. Грызуны весной активизируются и вирус выделяется с их экскрементами. Человек заражается в основном при вдыхании инфицированной пыли.

Врачи призывают помнить, что грызуны заселяют не посещаемые человеком посторойки, поэтому по возвращении на участок нужно хорошо проветрить помещение, сделать влажную уборку и дезинфекцию. Постельное белье просушить на солнце 3 – 5 часов. Ни в коем случае не употреблять продукты питания, поврежденные грызунами. Руки тщательно мыть даже перед тем, как захотели покурить. Периодически истреблять мышей.

Для справки: (ГЛПС) — тяжелое заболевание, которое сопровождается поражением почек, кровоизлияниями в сосуды, под кожу, почечными, носовыми и желудочными кровотечениями. Зараженный при несвоевременном лечении может за две недели умереть от кровотечения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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