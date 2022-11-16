The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к «раковой эпидемии»

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным
Сергей Соседов решил поделится своим мнением о месте музыканта Леонида Агутина и певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на российской сцене. Мнение
Вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» в Новосибирске разгорелся скандал. Он не на шутку возмутил зрителей. В Минкульт
Российская эстрадная певица Лолита Милявская долгое время хранила молчание по поводу политической ситуации. В Киеве у артистки оставались мама и
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите
ВСУ удалось полностью взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил аналитик Дмитрий Снегирев, пишет «Военное дело». Он отметил, что
Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники
ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении и собираются окружить российскую группировку на берегу Днепра. Из этого следует, что Киев будет
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle