The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к «раковой эпидемии»

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The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к «раковой эпидемии»
Здоровье
Фото из открытых источников

В научном еженедельном журнале The Lancet («Ланцет», Великая Британия) была опубликована статья о последствиях коронавируса в лечении раковых заболеваний. По данным ученых, все годы пандемии и переориентация медицины на борьбу с COVID-19 затормозили исследования в области лечения онкологии. Это грозит настоящей «раковой эпидемией» по всем миру.

По оценкам специалистов, за первый год пандемии количество обращений онкобольных сократилось на 1,5 млн человек. 50% из них не получали лечения и не сделали операцию. Также порядка 100 млн человек не прощли скрининговые тесты. Это значит, что не были вовремя выявлены заболевания раком.

Задержка ранней диагностики привела к тому, что онкологи стали выявлять рак на поздней стадии, чем это было до пандемии. По прогнозам врачей, европейская система в следующее десятилетие столкнется с «огромной эпидемией онкологии». Группа специалистов призывает в экстренном порядке проработать приоритетные вопросы по исследованию и лечения злокачественных опухолей, заключают авторы статьи The Lancet.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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