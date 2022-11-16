The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к «раковой эпидемии»

В научном еженедельном журнале The Lancet («Ланцет», Великая Британия) была опубликована статья о последствиях коронавируса в лечении раковых заболеваний. По данным ученых, все годы пандемии и переориентация медицины на борьбу с COVID-19 затормозили исследования в области лечения онкологии. Это грозит настоящей «раковой эпидемией» по всем миру.

По оценкам специалистов, за первый год пандемии количество обращений онкобольных сократилось на 1,5 млн человек. 50% из них не получали лечения и не сделали операцию. Также порядка 100 млн человек не прощли скрининговые тесты. Это значит, что не были вовремя выявлены заболевания раком.

Задержка ранней диагностики привела к тому, что онкологи стали выявлять рак на поздней стадии, чем это было до пандемии. По прогнозам врачей, европейская система в следующее десятилетие столкнется с «огромной эпидемией онкологии». Группа специалистов призывает в экстренном порядке проработать приоритетные вопросы по исследованию и лечения злокачественных опухолей, заключают авторы статьи The Lancet.