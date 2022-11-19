«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

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«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
Здоровье
Фото из открытых источников

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека.

Врач назвала девять факторов, увеличивающих шансы на образование тромбов.

Прежде всего, это пожилой возраст и тромбоз в семейном анамнезе. Также негативно влияет большой вес и ожирение с центральным распределением жира. Наличие хронических заболеваний (болезни сердца, сахарный диабет) тоже повысят риск образования тромбов.

Среди прочих факторов следует отметить рецидивирующий или недавно обнаруженный рак, беременность, состояние после беременности и прием гормональных противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии.

Недавно перенесенная операция, травмы, неспособность к самостоятельному передвижению оказывают не последнюю роль в свертываемости крови в сосудах и сердце.

Чтобы снизить появление нежелательных тромбов, следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, много двигаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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