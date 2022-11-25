Тюменский врач Анисифорова назвала главные способы повысить иммунитет без медикаментов

Тюменский врач Евгения Анисифорова проинформировала, как можно повысить иммунитет без таблеток. По словам заместителя главного врача по медицинской части ГАУЗ ТО «Областной больницы № 19», есть несколько важных правил, следуя которым можно намного реже болеть и чувствовать себя прекрасно в зимнюю пору года.

Делать зарядку. При этом достаточно десяти минут утром.

Заниматься спортом. Плавание, фитнес или зимние виды спорта – лучший способ сделать организм сильнее.

Регулярно бегать. Пробежки или быстрая ходьба помогут улучшить состояние здоровья, стать повысить самооценку и стать счастливее. Проветривать регулярно помещение. Это один из главных способов закаливания.

Гулять на свежем воздухе. Чем чаще мы гуляем, тем больше закаляемся. Важно подобрать хорошую одежду и обувь, избегая переохлаждений.

Посещать баню. Прогрев организма и возможность попариться является отличным вариантом для укрепления иммунитета.

Принимать контрастный душ, желательно утром.

Стараться спать чуть дольше, чем летом, но как минимум восемь часов.

Употреблять больше свежих фруктов и овощей, а также бобовых, орехов, отрубей. В поддержании защитных сил важную роль играет белковая пища. Это нужно обязательно учитывать при составлении зимнего меню.