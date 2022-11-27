Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток

Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток.

Исследователи обнаружили идеальное сочетание генетических изменений, которое меланома (рак кожи) использует для ускорения роста и невозможности собственной гибели. Это открытие поможет изменить то, как онкологи лечат злокачественные опухоли. Теломеры, то есть специальные защитные колпачки на конце хромосомы, нужны человеку для предотвращения деградации ДНК. В здоровой клетке теломеры стают немного короче с каждым циклом деления. Нарушение в поддержании длины участков вызывают тяжелые заболевания. Синдром коротких теломер может даже привести к старению или смерти, а сверхдлинные теломеры связаны с раком.

Белок теломераза отвечает за удлинение теломер, таким образом он защищает их от повреждений, предотвращая стремительную гибель клеток. Мутации, способствующие бессмертию клеток, имеют решающие значение для развития опухолей. Многие виды злокачественных новообразований применяют мутации в гене теломеразы TERT, которые и активируют белок, позволяя клеткам расти и в итоге достигать бессмертия. Меланома, как известно, имеет грозное течение именно благодаря этому.