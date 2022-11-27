В Cancer Research UK перечислили 9 признаков рака, которые каждому человеку следует знать

Британские медики из Cancer Research UK назвали 9 симптомов, указывающих на онкологию. Прежде всего, данные симптомы касаются рака органов желудочно-кишечного тракта.

1. Пожелтение кожи и белков глаз. Довольно часто так называемая желтуха встречается при раке головки поджелудочной железы, так как опухоль блокирует желчные протоки.

2. Боль в области спины и живота. Чаще всего встречается при раке тела или хвоста поджелудочной железы. Пациенты описывают боль так, как будто она сверлит изнутри.

3. Потеря веса. У людей, недавно потерявших не менее 10% от общей массы тела без каких-либо причин, часто диагностируют онкологию.

4. Диабет, который в свой черед может вызвать жажду, частое мочеиспускание, чувство голода и слабость.

5. Зуд. При раке может появиться зуд кожи.

6. Плохое самочувствие и слабость. По словам врачей, это может произойти при любов виде рака.

7. Изменения в кишечнике. Эксперты говорят, что прежде всего речь идет о жирном стуле и обильных испражнениях, которые имеют бледный цвет или неприятный запах.

8. Лихорадка, озноб. Время от времени может подниматься температура, человек может чувствовать холод или дрожь.

9. Регулярные расстройство желудка. Для большинства это не будет признаком рака, но если состояние стойкое и не улучшается при помощи лекарств, нужно обратиться к доктору.