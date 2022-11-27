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YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека

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YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека
Здоровье
Фото из открытых источников

В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни специалисты говорят, что молочные продукты полезны, а другие заявляют, что они не совместимы с организмом. Врач Юси Ямада (Yushi Yamada) объясняет, как определить, вредна ли такая пища для человека.

Для оценки пользы и вреда молока нужно опираться на исследования, где непосредственно оцениваются не только отдельные элементы, но и то, к каким болезням приводит употребление продукта.

Например, в некоторых работах ученых изучалась связь между потреблением молочных продуктов и сердечными недугами.

Состоялось когортное исследование с участием двух тысяч участников. Выяснилось, что чем выше употребление сыра, тем ниже риск заболеваний кровеносных сосудов и сердца.

При этом что касается молока и масла, выявилась U-образная зависимость —то есть  риск заболевания снижался до определенного параметра, а после этого возрастал.  Аналогичная зависимость проявляется, если кушать это же сыр в избытке. Поэтому все должно быть в меру.

Не нужно забывать о непереносимости лактозы. Для людей с такими особенностями молочные продукты употреблять не советуют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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