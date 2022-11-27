YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека

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После исчезновения из эфира популярных телеведущих, появилось много сплетен. Что на самом деле сейчас происходит с Иваном Ургантом, Гариком
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал
Известная российская актриса Чулпан Хаматова победила в премии «Ночь лицедеев» за спектакль Нового Рижского театра, который называется Post Scriptum.
О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид
Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского
Фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина и Алексея Нагина включен в программу православного кинофестиваля «Русское сердце», который пройдет в Твери с 1
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