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E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)

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E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)
Здоровье
Фото из открытых источников

В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми осложнениями и высокой смертностью. Поэтому в Минздраве составили список основных симптомов, которые должны насторожить.

Итак, симптомы свиного гриппа похожи на сезонный грипп. Это кашель, высокая температура, боли в горле, насморк, заложенность носа, сильная ломота в теле, озноб, головная боль, слабость, потеря аппетита. У большинства людей появляются диарея и рвота. Насторожить также должны такие симптомы: затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, чувство тяжести в груди, боль в брюшной полости, головокружение, спутанность сознания.

Примечательно, что симптомы болезни могут ослабевать, а затем возобновляться вместе с высокой температурой. При появлении таких тревожных симптомов надо обратиться обязательно к врачу.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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