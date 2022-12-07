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IJSO: Плохая гигиена может привести к развитию некоторых видов рака у человека

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IJSO: Плохая гигиена может привести к развитию некоторых видов рака у человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Одной из причин некоторых видов рака является плохая гигиена. В частности, несоблюдение личной гигиены может быть одним из факторов развития рака полости рта, полового члена и шейки матки. Об этом пишет научный журнал Indian Journal of Surgical Oncology (IJSO).

В 2019 году индийские ученые установили, что плохая гигиена полости рта связана с раковыми болезнями полости рта, поскольку способствует повышению канцерогенного потенциала иных канцерогенов, к примеру, табака и алкоголя.

Согласно еще одной научной работе, которая была опубликована в начале 2022 года работниками Журнала исследований и терапии рака, недостаточная гигиена во время менструаций увеличивает риски рака шейки матки. Неправильные менструальные практики, в том числе применение ткани вместо гигиенических прокладок, приводят к хроническим инфекциям, что является фактором риска этой онкологии.

Помимо всего вышеуказанного, плохая гигиена полового члена вызывает хроническое воспаление, что приводит к раку. Это достаточно редкий тип онкологии, который поражает покрывающую головку полового члена кожу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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