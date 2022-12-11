E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде

В России стремительно растет уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Портал E1.RU пообщался со специалистами и выяснил, как нужно ли лечить простуду и надо ли сбивать высокую температуру тела.

По словам врачей, лечить ОРВИ и грипп обязательно необходимо. Дело в том, что вирусы, которые попадают в организм человека, могут со временем вызывать у него серьезные осложнения. Чтобы понимать, с чем вы имеете дело, желательно сделать ПЦР-тесты (ковидные, и гриппозные), которые продают в аптеке. Обязательно употреблять много теплого питья, без назначения можно применять сосудосуживающие препараты или пастилки от боли в горле.

При этом специалисты призывают не заниматься самолечением, а обращаться в специализированное медучреждение, где эксперты назначат правильную, безопасную и эффективную терапию.

Что касается повышенной температуры тела, то врачи не рекомендуют ее сбивать, если она не поднимается выше 38,5 градусов. Вызывать скорую нужно лишь тогда, когда таблетками не получается самостоятельно понизить температуру или если она сопровождается судорогами, обмороком, сильной тахикардией или другими ухудшениями.