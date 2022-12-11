Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице

В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным чиновника, молодая петрозаводчанка обратилась в БСМП с жалобами на высокую температуру, боль в горле. Пациентку осмотрел отоларинголог, поставил диагноз ОРВИ. Затем пригласили хирурга. Специалистов насторожил гнойник на ноге у молодой пациентки, хотя она на флегмону не жаловалась, даже не обращала на нее внимания.

Девушку прооперировали, а гнойник вскрыли, но лихорадка продолжалась. Когда горожанке сделали ультразвуковое исследование сердца, то диагностировали воспаление клапана – инфекционный эндокардит.

Отметим, что эта инфекция растет на внутренней оболочке сердца и сердечных клапанах, хотя может распространиться в любой орган, поэтому очень высока вероятность сепсиса. Человек может умереть. А главное коварство заболевания в его бессимптомности. Само сердце у пациентов не болит.