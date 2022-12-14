«МК»: Нас было семь девчонок, награждённые за отвагу красавицы-медики поведали про СВО

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для
В эфире радио «Комсомольская правда» депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал Комтранс за неудобную систему оплаты парковок в центре города. Он
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Известно, что популярный российский сериал «Бригада» появился 20 лет назад на экранах 20 лет. Многосерийный фильм сразу же завоевал сердца миллионов
Три недели назад в семье певицы Славы (Анастасии Славенской) случилось радостное событие. Ее 23-летняя дочь Саша Морозова вышла замуж. Девушка долго
Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря роли Веры в комедийном сериале «Воронины», поделилась в личном блоге неприятным инцидентом,
Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об
Украина снова получит вооружение от США, чтобы улучшить свою систему ПВО. Поставки пообещал продолжить президент США Джо Байден. Также он дал Украине
Американский телевизионный канал CNBC провел социологический опрос среди населения США об отношении к намерению президента Байдена выдвинуть свою
Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал ситуацию на фронте. Он заявил, что на донецком направлении идут тяжелые бои, пишет газета
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle