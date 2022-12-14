«МК»: Нас было семь девчонок, награждённые за отвагу красавицы-медики поведали про СВО

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в СВО.

Екатерина - фельдшер хирургического отделения медроты. Девушка-прапорщик родилась в Магадане, а в два года переехала в город Строитель (Белгородской области). Катя рассказала, что они девчонками-медиками передвигалась на санитарной машине,так называемой «буханке». Все были одеты в военную форму, бронежилеты, каски, был пистолет и автомат.

Катя поделилась:

Когда по нашим машинам били, начальник скомандовал: «все выходим, ложимся в траншею возле дороги». Нас было 7 девчонок, кто-то схватил спальник, расстелили, легли рядом. Был февраль, очень холодно. Мы ночь пролежали на земле, по очереди спали, смотрели в сторону посадок и наблюдали по очереди за обстановкой. В тот же день пошли и первые раненые. Заехали в лес, он был наполовину заминирован. Ребята окопы копали, мы оказывали бойцам медицинскую помощь. Были очень серьезные ранения.





Однажды попали под артиллерийский обстрел. Мы остались в машине с тяжелоранеными и ждали, когда закончится обстрел, но тут снаряд прошил насквозь машину, пробив одну стенку кузова и воткнувшись рядом в траншею. А мы были внутри в то время. Чудом остались живы, парни думали, что мы погибли.

При этом медики прикрыли собой раненого бойца, одну из них посекло осколками, были отметины на каске и бронежилете.

Дальше мы эвакуировались в деревню, у меня из рукава капала кровь, затем доехали до колонны. Меня с Машей и ранеными эвакуировали в госпиталь.

Катя уже перенесла четыре операции под общим наркозом. В Центральный военный клинический госпиталь имени Петра Мандрыка в Москве приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он лично вручил героиням медали «За отвагу».