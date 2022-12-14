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Терапевт Абакумов порекомендовал гражданам РФ эффективную схему лечения ОРВИ

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Терапевт Абакумов порекомендовал гражданам РФ эффективную схему лечения ОРВИ
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-терапевт и пульмонолог описал эффективную схему лечения ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Олег Абакумов рассказал, что при простуде прием противовирусных препаратов не является эффективным и что заболевший человек должен использовать лекарства лишь при гриппе.

«Если вы плохо себя чувствуете, то лучше оставайтесь дома несколько дней и поспите. В ином случае вы можете заразить коллег и сами получить осложнения. Почаще открывайте окно, что снизит вирусную нагрузку», — написал терапевт в своем Телеграме. 

Врач также предупредил о необходимости пить очень много жидкости. Нос можно промывать солевыми растворами, в случае закупорки надо применить сосудосуживающие спреи. При болях в горле подойдут обезболивающие спреи или пастилки.

Лекарства, подавляющие кашель, либо ингаляторы применять исключительно по назначению доктора, говорит эксперт. Если температура выше 38,5 градусов, то можно принять ибупрофен либо парацетамол.

Вместе с тем специалист предостерегает от чередования препаратов и использования комбинированных жаропонижающих лекарственных средств.

Олег Абакумов

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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