DP.RU: Пандемия 2.0, эпидемия гриппа в РФ стала страшнее коронавируса

Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное заболевание в РФ. Как пишет DP.RU, в Санкт-Петербурге, к примеру, уровень эпидемического порога по заболеваемости ОРВ и гриппом оказался выше на 20%. Причем пик заболеваемости ожидают на новогодние праздники.

При этом самый распространенный штамм гриппа — H1N1 (свиной). Эксперты уточняют, что каждый седьмой пациент переносит его очень тяжело.

По словам врача-инфекциониста Анастасии Холодной, на фоне пандемии коронавируса никто из специалистов не ожидал, что будет такое стремительное увеличение количества заболевших гриппом людей. К тому же, он может быть намного коварнее, чем ковид.

Добавим, инфекционисты утверждают, что чаще вирусом болеют те граждане, которые не прививались, причем они сталкиваются с разными серьезными осложнениями.