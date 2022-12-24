Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции

Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное
В Москве диагностировали у 32 человек менингит. Но самое главное, что эта болезнь распространяется среди скученно и тесно живущих людей. Завезли в
В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали
В роскошном замке Аллы Пугачёвой двое суток моют окна, протирают пыль. Соседи Примадонны предполагают, что хозяйка особняка будет отмечать Новый год
Знаменитый российский актер Владимир Яглыч часто появляется на экранах. Недавно в Сети было опубликовано фото знаменитости, которое ужаснуло его
Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное
Включение Адмиралтейского района Петербурга в зону платной парковки в ноябре вызвало бурную реакцию у проживающих там автомобилистов, которые не
В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях
Грядущие новогодние праздники будут скромнее, чем годом ранее. Из-за подорожания продуктов в Петербурге многие откажутся от икры и красной рыбы. Об
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес уверен, что ВСУ смогут вернуть Крым до конца августа 2023 года. Озвучивая прогнозы касательно
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