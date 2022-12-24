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Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции

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Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции
Здоровье
Фото из открытых источников

В Москве диагностировали у 32 человек менингит. Но самое главное, что эта болезнь распространяется среди скученно и тесно живущих людей. Завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции мигранты.

Эскпертов настораживает информация о том, что менингит выявляют в общежитиях гастарбайтеров. Опасаться подобных вспышек нужно в местах размещения украинских беженцев, поскольку в опасности оказываются дети, которые посещают местные школы.

Инкубационный период заболевания длится от 2 до 10 дней. Сперва оно похоже на обычное ОРВИ. Пациента беспокоит головная боль, высокая температура, першение в горле и насморк. Но протекает болезнь очень остро. Внезапно появляется сильнейшая головная боль, раскалывающая, распирающая из-за того что начинается отёк головного мозга. Анальгетики в этом случае не помогают.

Если в течение 12 часов получить необходимое лечение, риск смертельного исхода составляет от 0, 7 до 1.5 процентов. Если пациент не получает медпомощи, испытывает трудности с передвижением, остро реагирует на яркий свет, покрывается сыпью. В так случает без врачебного вмешательства в 85% болезнь заканчивается летальным исходом, а в 15% инвалидностью.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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