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Диетолог назвала эффективные способы предотвратить похмелье во время праздников

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Диетолог назвала эффективные способы предотвратить похмелье во время праздников
Здоровье
Фото из открытых источников

Диетолог Клэр Кони назвала эффективные способы избавиться от похмелья во время праздников. Речь идет о неприятных ощущениях в желудке и головной боли.

Прежде всего, нужно организму правильно избавиться от токсинов. Процесс дефекации можно поддержать с помощью употребления большого количества теплой воды и горячей воды с лимоном, клетчатки, сока. Это восстановит энергию. К тому же, одна из причин похмелья - обезвоживание. Поэтому после спиртного постарайтесь пить воду.

Специалист рекомендует ввести в рацион витамин D, который помогает в усвоении магния. Количество магния стремительно уменьшается после употребления алкоголя. Ещё полезно в праздники принимать цинк, который играет главную роль в том, что печень эффективно перерабатывает алкоголь.

Напоследок, нужно убедитесь, что уровень сахара в крови в норме. Из-за спитрных напитков он сильно возрастает. Стабилизировать сахар поможет употребление в течение дня достаточного количества белка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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