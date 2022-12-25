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Терапевт Асанов предостерег россиян от переедания мандаринов в Новый год

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Терапевт Асанов предостерег россиян от переедания мандаринов в Новый год
Здоровье
Фото из открытых источников

Безопасное количество мандаринов назвал врач-терапевт Тимур Асанов. Специалист предупредил россиян, что эти цитрусовые не совместимы с некоторыми продуктами.

По словам специалиста, взрослые люди могут без опасений съедать ежедневно не более шести мандаринов. Детям до одного года этот фрукт нельзя давать. Терапевт также рекомендует на Новый год кушать мандарины целый день понемногу, а не употреблять все за один раз.

При этом врач призвал обращать внимание на их сладость — от нее напрямую и будет зависить размер порции. Дело в том, что мандарины содержат глюкозу, стимулирующую выработку инсулина. В больших дозах это может спровоцировать набор избыточного веса.

Асанов предупреждает, что переедание мандаринов может привести к серьезной аллергической реакции, вплоть до

развития острых реакций, крапивницы, отека Квинке, затрудненного дыхания.

Терапевт обратил внимание на то, что это лакомство противопоказано людям с заболеваниями пищеварительной системы. Также этот продукт не совместим с мясом, рыбой, птицей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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