Терапевт Асанов предостерег россиян от переедания мандаринов в Новый год

По словам специалиста, взрослые люди могут без опасений съедать ежедневно не более шести мандаринов. Детям до одного года этот фрукт нельзя давать. Терапевт также рекомендует на Новый год кушать мандарины целый день понемногу, а не употреблять все за один раз.

При этом врач призвал обращать внимание на их сладость — от нее напрямую и будет зависить размер порции. Дело в том, что мандарины содержат глюкозу, стимулирующую выработку инсулина. В больших дозах это может спровоцировать набор избыточного веса.