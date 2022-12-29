РИА Новости: Выяснилось, что похмелье делает с организмом

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического алкоголика от интоксикации у здоровых людей, если речь идет об утреннем похмелье.

«Алкоголику принятая доза спиртного утром позволяет снять симптомы. У здорового человека одна мысль об алкоголе вызывает отвращение», — объясняют российские врачи.

Всего в мире только 5% людей устойчивы к алкоголю. Каждый случай зависит от употребляемой во время застолья пищи, воды, состояния психики, хронических болезней. Переработка спиртного в печени оборачивается в перегар или в разрушение клеток органа. Женщины намного чувствительнее, чем мужчины. При этом ситуация у курильщиков хуже. Но тревоге и депрессии в период похмелья подвержены практически все.

«У лиц, генетически склонных к алкоголизму, чаще развивается зависимость, а на ранних стадиях переносимость спиртного стремительно нарастает»,— говорят эксперты.

В любом случае, восстановление после застолья – это настоящий стресс для человеческого организма.