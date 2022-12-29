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Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

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Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе
Здоровье
Фото из открытых источников

Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для человеческого здоровья. Диетологи перечислили 11 продуктов, которые, к огромному сожалению, мешают процессу похудения.

1. Алкогольные напитки, в том числе слабоалкогольные.

2. Замороженные покупные полуфабрикаты.

3. Обработанные пищевые продукты.

4. Конфеты, шоколад, сладости.

5. Выпечка из белой муки.

6. Жареная еда.

7. Чипсы.

8. Мороженое.

9. Газированные напитки.

10. Рафинированные углеводы.

11. Молочные продукты с высоким содержанием жира.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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