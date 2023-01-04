Эксперты рассказали, как сбросить лишний вес, набранный за новогодние праздники

Врач Майк Бол поведал, как сбросить вес, набранный за новогодние праздники. Эксперт посоветовал упражнения, которые в этом помогут.

Сжечь большое количество калорий после праздничных застолий помогут аэробные упражнения. Дело в том, что зимой совершать долгие пробежки человеку сложно, но придут на помощь кардиотренажеры, велотренажер и степпер. Плавание – также эффективно для похудения. Интенсивные занятия в бассейне принесут минус 300-700 калорий за один час.

Также большое количество калорий можно сжечь во время силовых нагрузков. Главное не делать длительные паузы между подходами. Не нужно забывать об упражениях на разные группы мышц - выпадах, подтягиваниях, отжиманиях и приседаниях.

Пользу принесут занятия зимними видами спорта. Эксперт порекомендовал хождение на снегоступах, катание на лыжах, коньках. Полезна и обычная быстрая ходьба на свежем воздухе.