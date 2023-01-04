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МК: Установлена личность военного врача, спасшего десятки человек в больнице Токмака

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МК: Установлена личность военного врача, спасшего десятки человек в больнице Токмака
Здоровье / Знаменитости
Фото из открытых источников

Названо имя военного врача, который десятки людей спас в больнице Токмака (Запорожская область) во время  украинского обстрела. Зовут мужчину Александр Сеикаев. Об этом написал Телеграм-канал «Главное в Токмаке».

В Минобороны России ранее заявили, что ВСУ нанесли мощный удар по зданию центральной районной больницы. В Киеве заявили, что прилет был по по расположению российских бойцов, которые заняли больницу.

«Сразу же после начала обстрела командир отдельного медицинского санитарного батальона, майор медслужбы Александр Сеикаев организовал эвакуацию, а также укрытие больных», - сообщает источник.

После этого врач остался присматривать за тяжелобольными и нетранспортабельными пациентами, которых эвакуировать не смогли. Сам Александр погиб вместе с еще несколькими людьми.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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