Нарколог Петров объяснил, почему хочется курить в состоянии алкогольного опьянения

Нарколог Даниил Петров объяснил, почему в состоянии алкогольного опьянения хочется курить. По словам главврача клиники доктора Исаева, никотин обладает стимулирующим действием, а алкогольные напитки — тормозящим. Это означает, что от спиртного через определенный период времени клонит в сон. В то же время никотин человека бодрит.

К тому же, нарколог отмечает, что если человек курит во время принятия спиртного, он выпьет намного больше, чем не курящие. Никотин влияет на лимбическую систему человека, которая отвечает за полученное удовольствие. Это одна из главных причин, почему бросившие курить пациенты на вечеринках тянутся к сигаретам.

Врач предупреждает, что нужно следить за здоровьем, поскольку никотин и алкоголь подвергают необратимым рискам нервную систему.