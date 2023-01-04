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Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи

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Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи
Здоровье
Фото из открытых источников

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при ковиде.

Начинается инфекция с подъема температуры, ломоты, слабости, кашля. На 2 или 3 день может развиться вирусная пневмония. миокардит, кровохарканье, легочное и другое кровотечение, сыпь на коже. Также специалисты говорят, что первые дни зачастую наблюдается насморк, а затем становится резко хуже. В таком случае надо обратиться к врачу.

По словам анестезиолога-реаниматолога, самые тяжелые люди, которые умирают, те, у кого есть сопутствующие заболевания, а также  пожилые пациенты, ВИЧ-инфицированные, больные сахарным диабетом и онкологическими болезнями, дети с тяжелыми болезнями.

Заметим, по сведениям Роспотребнадзора Свердловской области, в регионе было зарегистрировано тысячу внебольничных пневмоний за неделю. 75% заболевших — взрослые, а 25% — дети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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