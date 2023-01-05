Иммунолог заявил, что от свиного гриппа могут помочь защититься пивные дрожжи

По словам медика, некоторые методы профилактики не менее опасны. К примеру, люди начинают пить витамин С. Однако иногда результат может быть плачевным. Рабочая доза аскорбиновой кислоты - 30 граммов, а суточная норма потребления для человека составляет всего-навсего 90 мг. Организм не выдержит такой большой дозы препарата. Помимо того, из химических аптечных витаминов усваивается лишь 50%. Остальное уходит в канализацию. Вместо таблетки лучше съесть один апельсин, который обеспечивает суточную норму аскорбинки. Та же история и с витамином D.