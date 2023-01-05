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Иммунолог заявил, что от свиного гриппа могут помочь защититься пивные дрожжи

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Иммунолог заявил, что от свиного гриппа могут помочь защититься пивные дрожжи
Здоровье
Фото из открытых источников

Иммунолог Андрей Земсков проинформировал, что свиной грипп может дать серьезные осложнения при несвоевременном и безграмотном лечении.

По словам медика, некоторые методы профилактики не менее опасны. К примеру, люди начинают пить витамин С. Однако иногда результат может быть плачевным. Рабочая доза аскорбиновой кислоты - 30 граммов, а суточная норма потребления для человека составляет всего-навсего 90 мг. Организм не выдержит такой большой дозы препарата. Помимо того, из химических аптечных витаминов усваивается лишь 50%. Остальное уходит в канализацию. Вместо таблетки лучше съесть один апельсин, который обеспечивает суточную норму аскорбинки. Та же история и с витамином D.

Земсков говорит, что наиболее подходящее средство, которое можно применять для профилактики свиного гриппа — это нуклеинат натрия, который содержится пивных дрожжах. Достаточно употреблять по 3 чайные ложки в день, чтобы защитить организм от вируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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