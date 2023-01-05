Вирусолог Волчков: Поражение нервной системы при гриппе говорит о скорой смерти человека

Вирусолог и кандидат медицинских наук Павел Волчков предупреждает, что грипп может привести к необратимым последствиям. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, в случае поражения центральной нервной системы (ЦНС) при гриппе человек с очень большой долей вероятности может умереть.

«Нервная система — это, по сути, последний орган, который и будет поражен. Чтобы вирус гриппа преодолел гематоэнцефалический барьер, необходимо иметь тяжелую инфекцию. Если вирус гриппа туда дошел, то значит человеку крайне плохо, у него неблагоприятное течение болезни, и он, скорее всего, уже не жилец».

Однако эксперт заверил, что перед тем как попасть в центральную нервную систему, вирус должен пройти очень долгий путь.

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