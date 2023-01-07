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Медики назвали пыль одной из серьёзных причин рака легких

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Медики назвали пыль одной из серьёзных причин рака легких
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-терапевт высшей категории предупредила, что скапливающаяся пыль может стать причиной многих болезней, среди которых ожирение, аллергия и даже рак легких. Как отметила Татьяна Романенко, сама пыль не влияет на здоровье человека, однако в ней содержится огромное количество клещей, что провоцирует аллергические реакции.

На 50% пыль состоит из чешуек кожи, что тоже может стать одной из причин аллергии. Также в ней содержатся обесогены — это чужеродные химические соединения, которые нарушают нормальное развитие ткани и метаболизм липидов, что в тоге приводит к набору лишнего веса.

Но самое страшное: в пыли есть высокий уровень тяжелых металлов, сажи, копоти, гари. При попадании в легкие частицы могут спровоцировать рак. По заявлению Романенко, это уже подтверждено многочисленными исследованиями. Действительно, загрязненный воздух является одной из основных причин рака лёгких во всем мире.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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