Врач Ирина Юзуп рассказала москвичам, как можно облегчить симптомы аллергии на холод

Нередко у некоторых людей зимой возникает аллергия на холод. В итоге кожа краснеет, появляется сильный зуд и волдыри. Как облегчить симптомы заболевания рассказала москвичам врач Ирина Юзуп.

По словам кандидата медицинских наук, нужно избегать контактов с холодными предметами. Также следует всегда подогревать напитки и еду, тепло одеваться. Специалист советует принимать антигистаминные лекарственные средства, которые назначает врач.

К тому же, Юзуп отмечает, что аллергикам нужно укреплять общий иммунитет, а также тщательно следить за своим питанием. В рацион надо ввести правильные жиры, но перед этим проверить состояние желчеоттока и печени.

Ранее о способах борьбы с аллергией на холод рассказал иммунолог Андрей Процеус, соведущий Елены Малышевой из программы "Жить здорово!". Педиатр посоветовал перед выходом на улицу мазать руки и лицо жирным кремом.