Yandex.RTB

Врач Ирина Юзуп рассказала москвичам, как можно облегчить симптомы аллергии на холод

Image 16+
Врач Ирина Юзуп рассказала москвичам, как можно облегчить симптомы аллергии на холод
Здоровье
Фото из открытых источников

Нередко у некоторых людей зимой возникает аллергия на холод. В итоге кожа краснеет, появляется сильный зуд и волдыри. Как облегчить симптомы заболевания рассказала москвичам врач Ирина Юзуп.

По словам кандидата медицинских наук, нужно избегать контактов с холодными предметами. Также следует всегда подогревать напитки и еду, тепло одеваться. Специалист советует принимать антигистаминные лекарственные средства, которые назначает врач.

К тому же, Юзуп отмечает, что аллергикам нужно укреплять общий иммунитет, а также тщательно следить за своим питанием. В рацион надо ввести правильные жиры, но перед этим проверить состояние желчеоттока и печени.

Ранее о способах борьбы с аллергией на холод рассказал иммунолог Андрей Процеус, соведущий Елены Малышевой из программы "Жить здорово!". Педиатр посоветовал перед выходом на улицу мазать руки и лицо жирным кремом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач Ирина Юзуп рассказала москвичам, как можно облегчить симптомы аллергии на холод

Сегодня, 11:30

Вирусолог Волчков: Поражение нервной системы при гриппе говорит о скорой смерти человека

5-01-2023, 19:09

Иммунолог Земсков сообщил, что от гриппа H1N1 могут помочь защититься пивные дрожжи

5-01-2023, 15:23

МК: Установлена личность военного врача, спасшего десятки человек в больнице Токмака

4-01-2023, 19:29

В Finam.Ru рассказали, превратится ли долгожданное открытие Китая в ковидный ад

4-01-2023, 19:19

Нарколог Петров объяснил, почему хочется курить в состоянии алкогольного опьянения

4-01-2023, 15:06

Эксперты рассказали, как сбросить лишний вес, набранный за новогодние праздники

4-01-2023, 13:08

Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области перечислили доктора

4-01-2023, 12:36

Neurology: найден витамин против старения мозга

3-01-2023, 17:04

Врач назвал правильный способ быстрого избавления от похмелья после новогодних праздников

1-01-2023, 19:12

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

29-12-2022, 21:23

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека

29-12-2022, 08:42

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

26-12-2022, 20:04

Диетолог назвала эффективные способы предотвратить похмелье во время праздников

25-12-2022, 19:56

Терапевт Асанов предостерег россиян от переедания мандаринов в Новый год

25-12-2022, 19:51

Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции

24-12-2022, 21:40

DP.RU: Пандемия 2.0, эпидемия свиного гриппа в РФ стала страшнее коронавируса SARS-CoV-2

24-12-2022, 18:32

«МК»: Нас было семь девчонок, награждённые за отвагу красавицы-медики поведали про СВО

14-12-2022, 19:49

Врач-терапевт Абакумов рекомендовал гражданам РФ эффективную схему лечения ОРВИ

14-12-2022, 19:28

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице

11-12-2022, 16:22

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге
  • 4-01-2023, 15:27

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи

  • 4-01-2023, 15:14

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

Сергей Молодцов погиб во время спецоперации на Украине. По предварительной информации, 46-летний солдат из Серова (Свердловская область) входил в

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз
  • 5-01-2023, 14:28

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В

Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить
  • Вчера, 11:07

Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить

В 2023 году выйдет немало российских сериалов, которые нельзя пропустить. Проекты обещают быть очень интересными и яркими. Зрители смогут увидеть

МК: Промоутер проинформировал о главной ошибке в инцидентах с артистами Меладзе и Олегом Газмановым
  • 4-01-2023, 19:31

МК: Промоутер проинформировал о главной ошибке в инцидентах с артистами Меладзе и Олегом Газмановым

Известный продюсер решил проанализировать скандал, который возник вокруг певцов Валерия Меладзе и Олега Газманова после их ответов на провокации. Во

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге
  • 4-01-2023, 15:27

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области
  • 5-01-2023, 15:27

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева
  • Вчера, 11:23

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах
  • 5-01-2023, 15:09

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

Киберсыщик Игорь Бедеров заявил о том, что после воссоединения России и Крыма хакерское сообщество раскололось. После начала СВО в соцсетях начали

Синоптики рассказали, что 6 января 2023 в РФ начнется «ужас», которого не было с 1892 года
  • 4-01-2023, 22:09

Синоптики рассказали, что 6 января 2023 в РФ начнется «ужас», которого не было с 1892 года

Синоптики рассказали о резких погодных переменах, которые ожидаются в ближайшие дни в стране. По данным метеорологов, уже 6 января 2023 ожидаются