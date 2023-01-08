Как можно самому понять, что сходишь с ума рассказал психиатр

Врач-психиатр Владимир Чубаровский посоветовал, когда пора бить тревогу из-за вероятного душевного заболевания. Профессор медицинского университета им. Сеченова рассказал, как как можно самому понять, что сходишь с ума.

Владимир в интервью поделился, что тревожность подразделяется на два вида: ситуативную, патологическую. Первая является нормальной реакцией организма на сложные и чрезвычайные ситуации, поэтому нормально волноваться перед экзаменом и важной поездкой для неуверенных в себе и очень ранимых людей.

Однако у человека, который отличается эмоционально-устойчивой психикой, такая нервозность может сигнализировать о психологическом срыве. Врач отмечает, что если «эмоционально сильный», уверенный, уравновешенный в себе человек отмечает постоянную и нарастающую тревожность, не связанную с какими-нибудь объективными причинами и не проходящую 3-4 дня, ему следует немедленно обратиться к психиатру.