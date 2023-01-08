Минздрав РФ дал рекомендации по профилактике ангины у детей

Минздрав РФ сегодня опубликовал рекомендации врача-педиатра Марии Ревновой по профилактике ангины у детей. Доктор советует прежде всего закаливать горло и укреплять местный иммунитет.

«Заморозьте любимые соки и морсы», - пишет врач.

По словам педиатра, ребенку нужно рассасывать по одной льдинке три раза в день. Тем же эффектом «обладает мороженое, если есть его по одной ложке». При этом Ревнова предупреждает, что в случае заболевания эту практику необходимо прекратить.

Для быстрейшего выздоровления педиатр рекомендует соблюдать правила личной гигиены, пройти осмотр у оториноларинголога, проверить детей на аллергические заболевания, поскольку нередко болезни могут возникать из-за сырости, пыли, плесени или животных.

В сезон простуд нужно избегать большого скопления людей, пользоваться средствами индивидуальной защиты, а во время сильных морозов желательно воздерживаться от долгих прогулок или оставаясь дома.