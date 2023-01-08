Yandex.RTB

Минздрав РФ дал рекомендации по профилактике ангины у детей

Image 16+
Минздрав РФ дал рекомендации по профилактике ангины у детей
Здоровье
Фото из открытых источников

Минздрав РФ сегодня опубликовал рекомендации врача-педиатра Марии Ревновой по профилактике ангины у детей. Доктор советует прежде всего закаливать горло и укреплять местный иммунитет.

«Заморозьте любимые соки и морсы», - пишет врач.

По словам педиатра, ребенку нужно рассасывать по одной льдинке три раза в день. Тем же эффектом «обладает мороженое, если есть его по одной ложке». При этом Ревнова предупреждает, что в случае заболевания эту практику необходимо прекратить.

Для быстрейшего выздоровления педиатр рекомендует соблюдать правила личной гигиены, пройти осмотр у оториноларинголога, проверить детей на аллергические заболевания, поскольку нередко болезни могут возникать из-за сырости, пыли, плесени или животных.

В сезон простуд нужно избегать большого скопления людей, пользоваться средствами индивидуальной защиты, а во время сильных морозов желательно воздерживаться от долгих прогулок или оставаясь дома.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Минздрав РФ дал рекомендации по профилактике ангины у детей

Сегодня, 20:05

Как можно самому понять, что сходишь с ума рассказал психиатр

Сегодня, 19:55

Медики назвали пыль одной из серьёзных причин рака легких

Вчера, 21:05

Врач Ирина Юзуп рассказала москвичам, как можно облегчить симптомы аллергии на холод

Вчера, 11:30

Вирусолог Волчков: Поражение нервной системы при гриппе говорит о скорой смерти человека

5-01-2023, 19:09

Иммунолог Земсков сообщил, что от гриппа H1N1 могут помочь защититься пивные дрожжи

5-01-2023, 15:23

МК: Установлена личность военного врача, спасшего десятки человек в больнице Токмака

4-01-2023, 19:29

В Finam.Ru рассказали, превратится ли долгожданное открытие Китая в ковидный ад

4-01-2023, 19:19

Нарколог Петров объяснил, почему хочется курить в состоянии алкогольного опьянения

4-01-2023, 15:06

Эксперты рассказали, как сбросить лишний вес, набранный за новогодние праздники

4-01-2023, 13:08

Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области перечислили доктора

4-01-2023, 12:36

Neurology: найден витамин против старения мозга

3-01-2023, 17:04

Врач назвал правильный способ быстрого избавления от похмелья после новогодних праздников

1-01-2023, 19:12

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

29-12-2022, 21:23

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека

29-12-2022, 08:42

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

26-12-2022, 20:04

Диетолог назвала эффективные способы предотвратить похмелье во время праздников

25-12-2022, 19:56

Терапевт Асанов предостерег россиян от переедания мандаринов в Новый год

25-12-2022, 19:51

Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции

24-12-2022, 21:40

DP.RU: Пандемия 2.0, эпидемия свиного гриппа в РФ стала страшнее коронавируса SARS-CoV-2

24-12-2022, 18:32

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева
  • 6-01-2023, 11:23

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий
  • Сегодня, 12:27

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину
  • Сегодня, 12:19

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить
  • Вчера, 10:30

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить

В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить. «Квартет

Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»
  • 6-01-2023, 21:11

Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»

Татьяна Кравченко, которая известна гражданам России по роли в популярном телевизионном сериале «Сваты», 4 января 2023 года должна была сыграть в

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову
  • 6-01-2023, 21:04

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову

5 января 2023 года выяснилось, что врачи диагностировали у режиссёра Никиты Михалкова грипп, из-за чего его доставили в больницу. Российские граждане

Новости партнеров
Новости партнеров
Проваленная Смольным мусорная реформа попала в дайджест «Коммерсанта»
  • 6-01-2023, 20:42

Проваленная Смольным мусорная реформа попала в дайджест «Коммерсанта»

Журналисты издания «Коммерсантъ» включили мусорную реформу, проведенную в Петербурге, в дайджест главных тем в 2022 года. Нововведения Смольного

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года
  • Вчера, 18:47

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года

В новогодние праздники во время проверок на дорогах сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на внешний вид водителя и запах, но на

В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО
  • Вчера, 13:13

В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО

В немецком издании «Junge Welt» опубликована статья, в которой сравнивается внешняя политика Советского союза при политическом руководителе Горбачеве

Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году
  • Сегодня, 07:55

Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ушедшем году много и с удовольствием говорил на публике по различным поводам. В заявлениях Беглова,