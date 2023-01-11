МК: В мире начался дефицит жаропонижающих препаратов

Сразу несколько стран мира начали испытывать дефицит жаропонижающих средств. В Китае парацетамол из аптек смели из-за роста количества коронавирусных больных. Ограничения на их продажу в связи с острой нехваткой ввели в отдельных странах Европы. Похожая ситуация и в Казахстане. В России и вовсе не найти детских форм этих препаратов, к примеру, свечей с парацетамолом.

Хуже всего ситуация во Франции, там нехватка парацетамола началась еще в августе. Тотальный дефицит произошел осенью, в первую очередь это касается детских форм: свечей нет на складах. В октябре в стране приняли ограничения на выписку и продажу парацетамола. Подавать лекарство аптекам разрешено не более 2-х упаковок на одного человека, но только по рецепту.

Дефицит в России связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Но главная причина в том, что субстанции для производства лекарств, которые зарубежные, поставляются с существенными задержками. Когда начнутся новые поставки, никто не знает.

Кроме того, причина в нарушении логистических цепочек и проблемы с производством субстанций. Их поставщиком в основном был Китай, но в связи с пандемией производство имеет серьезные проблемы из-за карантинов. На многих предприятиях не хватает рабочих в связи с всплеском заболеваемости. Одновременно с этим в КНР повысился спрос на препараты в связи с небывалой волной коронавируса.