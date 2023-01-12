Иммунолог Болибок объяснил высокую заболеваемость свиным гриппом H1N1 в России

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во
Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в
Москва вновь выделяет деньги Петербургу. На этот раз – для закупки музыкальных инструментов для школ и училищ. Губернатор Александр Беглов подписал
Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее
Телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул поклонникам на то, что популярное шоу «Вечерний Ургант» может снова появиться на «Первом канале». На своей
Жена шеф-повара Константина Ивлева во время отдыха на Мальдивах напомнила об операции по уменьшению талии. Она опубликовала архивный видеоролик, на
Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной
Представитель комитета по конституционным вопросам верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков прокомментировал сообщение о
Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что в целом
Пресс-секретарь эстонского внешнеполитического ведомства Тамм сообщил, что правительство государства еще в конце декабря поручило министерствам
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