Иммунолог Болибок объяснил высокую заболеваемость свиным гриппом H1N1 в России

Высокая заболеваемость свиным гриппом H1N, которая в настоящее время наблюдается в России, прежде всего связана с отсутствием иммунитета к данному вирусу. Такое объяснение бушующем в стране гриппе дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, последняя эпидемия гриппа наблюдалась в РФ еще 13 лет назад. С того времени иммунная система жителей страны не встречалась с этим вирусом, поэтому вскоре забыла, как от него можно защититься.

По этой же причине, говорит иммунолог, инфекция быстро распространилась, вызвав пиковые значения у заболевших. Болибок добавляет, что это также объясняет тяжелые симптомы во время болезни.

В то же время человеку, который заблаговременно сделал прививки, удается избежать заражения, так как вакцина была рассчитана не только на вирус гриппа А, но и на вирус гриппа В.

Добавим, что врачи предупреждают о новой волне гриппа в стране во второй половине января. Наблюдаемое снижение заболеваемости гриппом на 50% объясняется новогодними праздниками, когда россияне много времени проводили дома, не ходили на учебу и работу.