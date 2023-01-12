Иммунолог Крючков рассказал об особенностях новой мутации коронавируса «Кракен» в РФ

Напоминаем, что о первом случае заражения ковидом «Кракеном» в РФ сегодня утром проинформировали в Роспотребнадзоре. Вирусная инфекция была найдена у жительницы Пензы, которая перенесла болезнь в легкой форме. Уточняется, что новых ограничений из-за ковида в России в ближайшее время не планируют вводить.