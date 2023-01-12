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Иммунолог Крючков рассказал об особенностях новой мутации коронавируса «Кракен» в РФ

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Иммунолог Крючков рассказал об особенностях новой мутации коронавируса «Кракен» в РФ
Здоровье
Фото из открытых источников

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в четверг заявил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Среди особенностей «Кракена» доктор назвал способность обходить иммунитет, сформированный ранее к коронавирусу. При этом эксперт подчеркнул, что по летальности и патогенности никаких существенных отличий нет.

Крючков также обратил внимание на то, что в РФ очень часто на клиническом уровне невозможно отличить коронавирус от гриппа или риновирусной инфекции. Единственный метод для обнаружения «Кракена», по словам врача, это проведение лабораторного исследования.

Напоминаем, что о первом случае заражения ковидом «Кракеном» в РФ сегодня утром проинформировали в Роспотребнадзоре. Вирусная инфекция была найдена у жительницы Пензы, которая перенесла болезнь в легкой форме. Уточняется, что новых ограничений из-за ковида в России в ближайшее время не планируют вводить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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