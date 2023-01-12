Врач-терапевт Минина объяснила, как правильно подготовиться к окунанию в ледяную прорубь

Врач-терапевт объяснила, как правильно подготовиться к окунанию в ледяную прорубь. Накануне Крещения Ольга Минина разъяснила, полезно ли такое купание.

По словам доктора, каждый организм — индивидуален, поэтому нужно проконсультироваться с врачом перед процедурами. Минина рекомендует пройти сперва медицинский осмотр на наличие серьезных болезней и противопоказаний — неврологических, к примеру.

«Конечно же, в момент обострений хронических, простудных недугов окунаться в прорубь нельзя. Нельзя сидеть дома, на работе за компьютером, а затем побежать в прорубь», — говорит она.

Начать надо с выхода на балкон в легкой одежде, затем постепенно принимать воздушные холодные ванны. Потом можно обтирать тело снегом, проводить контрастный душ и холодные водные ванны. И только после всего, когда организм будет натренирован, можно окунаться в прорубь.