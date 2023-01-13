Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется

В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен». Произошло это в Пензенской области. О том, чем он отличается и как протекает болезнь, рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

По данным главного врача клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», симптомы у нового штамма такие, как у предыдущих и сходны с ОРВИ. Болезнь проявляется субфебрильной лихорадкой, кашлем, ринитом, головными болями, мышечными болями. Главное отличие, что «Кракен» успешнее маскируется от антительного ответа, поэтому более заразен. Если в случае с «Омикроном» заболевший мог заразить 6 человек, то при «Кракене» под ударом 12 человек, то есть заразность в два раза больше.

Доктор заключил, что в странах, где выявлены случаи заражения «Кракеном», роста смертности не отмечается, однако есть летальные случаи. По словам врача, не исключена новая волна заболеваемости, но она вряд ли приведет к пандемии.



