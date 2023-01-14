«ИноСМИ»: В Food News рассказали, как можно предотвратить появление неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта является главным симптомом галитоза. Первым шагом к лечению обычно является устранение причины. Помочь могут соблюдение гигиены и некоторые природные средства.

Стоматологи рекомендуют перед чисткой зубов использовать зубную нить. Нужно правильно чистить зубы 2 раза в день по две минуты.

Перед полосканием рта не следует забывать чистить язык. Тем, кто носит съемные зубные протезы, перед сном надо их вынимать и тщательно чистить.

Также желательно пить достаточное количество воды, ведь она естественным образом смывает частицы пищи и органические остатки, которым и питаются бактерии. Рекомендуется есть больше хрустящих фруктов и овощей - яблок, моркови, сельдерея и капусты. Они действуют как зубная щетка. Также можно "подкармливать" полезные бактерии, добавив в рацион пробиотики и ферментированные продукты.

Кроме того, освежить дыхание можно, употребляя семена аниса, фенхеля, корицу, гвоздику. К тому же, можно пожевать кусочек лимонной или апельсиновой цедры, базилика, кинзы, мяты, розмарина и петрушки.